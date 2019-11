(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2019 Fondo Ue Salva-Stati, cos'è e come funziona - Infografica La riforma dell'Esm, European Stability Mechanism (MES in italiano, Meccanismo Europeo di Stabilità), anche detto fondo Ue Salva-Stati, non è stata ancora finalizzata, ma è stata concordata a grandi linee nell'Eurogruppo dello scorso giugno. Basta che solo uno Stato si opponga, e la riforma non passa / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev