(Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2019 Mattarella: "Siamo diversi ma ci arricchiamo vicendevolmente" Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ha ricevuto al Quirinale una delegazione di UNICEF Italia guidata dal Presidente Francesco Samengo e dal Direttore Generale, Paolo Rozera. Erano presenti gli ambasciatori UNICEF Samantha Cristoforetti e Michele Affidato e una rappresentanza di bambini e ragazzi del "Kids Take Over". Così il Capo dello Stato durante l''incontro: "Ognuno di noi è diverso da tutti gli altri, ma tutti insieme ci arricchiamo vicendevolmente". / fonte Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev