(Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2019 Sardine, Salvini: "Non avevo paura dei Casamonica figuriamoci di loro" Il segretario della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa alla Camera dei deputati per presentare gli emendamenti in manovra sul comparto sicurezza. Così il senatore a margine: "Paura delle 'Sardine'? Non avevo paura dei Casamonica figuriamoci se posso essere spaventato..." Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev