(Agenzia Vista) Reggio Calabria, 20 novembre 2019 9 arresti per traffico di stupefacenti a Reggio Calabria Alle prime luci dell’alba, gli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno inflitto l’ennesimo duro colpo alla criminalità organizzata reggina, smantellando un’intera organizzazione criminale dedita a reati inerenti agli stupefacenti. Stamane, infatti, militari della Compagnia di Reggio Calabria hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale in carcere e agli arresti domiciliari e reale di sequestro preventivo emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria – su proposta della locale Procura della Repubblica - DDA – nei confronti di 10 soggetti tutti reggini, accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla produzione e al traffico di droga e di illecita detenzione, spaccio e produzione di sostanze stupefacenti. Fonte: Guardia di Finanza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev