19-11-19 De Luca: "Dialogo col M5s? Non parlo più di politica politicante, solo fatti concreti"

(Agenzia Vista) Napoli, 20 novembre 2019 De Luca: "Dialogo col M5s? Non parlo più di politica politicante, solo fatti concreti" "Io sono contro la politica politicante, contro la demagogia. Mi sono candidato in nome di un programma che stiamo rispettando. I bisogni e gli impegni assunti con le famiglie campane contano molto di più delle bandiere di partito. Le coalizioni, la politica politicante, le trattative sottobanco: tutto fumo con la manovella. Noi parliamo con i fatti. La concretezza amministrativa è la nostra priorità. Chi condivide questa logica, questo modo di stare nelle istituzioni è il benvenuto. Non ci faremo ricattare da nessuno." Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, su Facebook. Fonte: Facebook/Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev