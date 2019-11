(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2019 Treu (CNEL): “Presentato nuovo archivio CCNL. Passo importate per chiarezza e servizio per pubblico” “Oggi il CNEL ha presentato lo stato del proprio archivio dei contratti collettivi nazionali. Insieme con l’INPS abbiamo messo tutto informatizzato. Questo è un servizio per il pubblico e per i lavoratori. Questo è un passo importante anche per far chiarezza e disboscare i contratti falsi”, così il Presidente del CNEL, Tiziano Treu, a margine del seminario riguardo al nuovo archivio informatizzato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev