(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2019 Regionali, Zingaretti: "Alleanze più larghe e competitive possibili" La conferenza stampa in Senato del Partito democratico per illustrare gli emendamenti della manovra. Il segretario Nicola Zingaretti: "Il Pd presenterà le sue liste in tutti i Comuni e in tutte le Regioni perché quando bisogna combattere una battaglia è giusto farlo a viso aperto. Sui modelli politici è ovvio che vogliamo puntare a costruire alleanze più larghe e competitive possibili che oltre alla politica coinvolgano il civismo. Le piazze di Bologna e di Modena sono un segnale di grande forza nei territori". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev