(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2019 Ius Soli, Zingaretti: "Reazioni sopra le righe" La conferenza stampa in Senato del Partito democratico per illustrare gli emendamenti della manovra. Il segretario Nicola Zingaretti: "Ci sono temi che non contemplano impegni di governo, come è giusto che sia verificheremo l'opportunità di mandare avanti provvedimenti che riteniamo importanti, quello che è suonato sopra righe è stata la reazione a un normale contributo che vogliamo continuare a dare". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev