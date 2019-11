(Agenzia Vista) Trapani, 18 novembre 2019 Rapina da 65 mila euro in banca a Trapani, 3 arresti La Polizia di Stato di Trapani ha arrestato tre pregiudicati palermitani indagati per aver rapinato, lo scorso 26 agosto, la filiale della banca Credem di via Virgilio, a Trapani. La Squadra Mobile ha individuato i tre rapinatori "in trasferta" attraverso l'analisi dei filmati di numerosi impianti privati di videosorveglianza presenti in città. Una particolare t-shirt bianca e nera, indossata da uno dei tre durante la rapina, è stata determinante per risalire alle auto utilizzate per la fuga e per identificare tutta la banda. / Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev