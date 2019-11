(Agenzia Vista) Bologna, 17 novembre 2019 Governo, Boccia: "Risolviamo problemi degli italiani, non facciamo la fine del Conte I" "Risolviamo problemi degli italiani, non facciamo la fine del Conte I". Così il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, intervenuto a margine di 'Tutta un'altra storia', la tre giorni del Partito Democratico a Bologna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it