(Agenzia Vista) Bologna, 17 novembre 2019 Zingaretti: "Ci batteremo per avere in agenda ius soli e ius culturae" "Ci batteremo per avere in agenda ius soli e ius culturae". Così il Segretario del PD Nicola Zingaretti, intervenuto dal palco di 'Tutta un'altra storia', la tre giorni del Partito Democratico a Bologna. /courtesy Facebook Nicola Zingaretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it