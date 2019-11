(Agenzia Vista) Bologna, 17 novembre 2019 Zingaretti a Conte: "Scriviamo nuova agenda per il Governo, Ilva non deve chiudere" "Scriviamo nuova agenda per il Governo, Ilva non deve chiudere". Così il Segretario del PD Nicola Zingaretti, intervenuto dal palco di 'Tutta un'altra storia', la tre giorni del Partito Democratico a Bologna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it