(Agenzia Vista) Liguria, 17 novembre 2019 Regionali 2020, Toti: "Coalizione centrodestra in Liguria resta insieme" "Continuiamo a marciare tutti insieme, abbiamo costruito una amministrazione che ha funzionato, tutti i numeri lo dicono, la fiducia che i liguri ci hanno accordato lo dice, come le tante riforme che abbiamo saputo fare insieme. Credo che sia una esperienza positiva per questa regione e che possa essere anche un ottimo esempio per la politica nazionale". Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti a margine di un convegno di Liguria Popolare a Genova al quale hanno partecipato tra gli altri i parlamentari Edoardo Rixi, Maurizio Lupi e Mariastella Gelmini. / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it