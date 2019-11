(Agenzia Vista) Roma, 16 novembre 2019 Ilva, Speranza: "Non escludiamo nessuna possibile soluzione, va evitata la chiusura" "Per Ilva non escludiamo nessuna possibile soluzione, va evitata la chiusura". Così il Ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto a margine dell'assemblea nazionale di Articolo Uno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it