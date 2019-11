(Agenzia Vista) Venezia, 16 novembre 2019 Maltempo a Venezia, Casellati in Piazza San Marco con Lamorgese, Zaia e Brugnaro Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, insieme al presidente del Senato, Elisabetta Casellati, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia e il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, in Piazza San Marco con gli stivali per visitare la cripta della Basilica danneggiata dall’acqua alta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev