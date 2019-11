(Agenzia Vista) Venezia, 14 novembre 2019 Maltempo Venezia, Zaia: "Ora stato di emergenza, pieni potere a sindaco e soluzione rapida per Mose" "Ora stato di emergenza, pieni potere a sindaco e soluzione rapida per Mose". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, intervistato a margine ad un incontro operativo in Prefettura a Venezia al quale ha partecipato anche presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Fonte: Facebook/Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev