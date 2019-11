(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2019 Legge Elettorale, Meloni (FdI): “Proporzionale condanna l’Italia all’ingovernabilità” “Io partecipo a tutti i tavoli a cui vengo invitata. Se mi inviteranno farò presente che se vogliono fare una legge elettorale proporzionale condannano l’Italia all’ingovernabilità. Quindi si, volentieri parteciperò al tavolo, purché non sia un modo per perdere tempo. Se ci sono accordi per fare una legge elettorale che aumenti la quota maggioritaria io sono d’accordo, altrimenti si va a votare con questa legge nel minor tempo possibile”, così l’Onorevole, Giorgia Meloni, a margine dell’evento organizzato da Federcuochi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it