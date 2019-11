(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2019 Manovra, Salvini: "Da Lega emendamento per Venezia, 100mln per Mose" Il segretario della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa a Montecitorio con i capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. Così il senatore Salvini: "L'opera del Mose è fondamentale anche se non riguarda la zona di San Marco, su cui bisogna fare altre riflessioni, ma conto che la manovra esca con 100 milioni di euro per mettere in esercizio un'opera piuttosto che tenerla ferma" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev