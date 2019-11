(Agenzia Vista) Bruxelles, 13 novembre 2019 Ilva, Provenzano: "Scudo penale? E' alibi, non è un problema di maggioranza ma del Paese" "Scudo penale? E' alibi, non è un problema di maggioranza ma del Paese". Così il ministro per il Sud, Peppe Provenzano, intervistato a margine di un incontro del PD a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev