(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2019 Nassiriya, l'Aula Camera ricorda le vittime con un minuto di silenzio Il presidente della Camera, Roberto Fico, durante la commemorazione in Aula per le vittime della strage di Nassiriya: "Ricorre oggi la Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, istituita nel 2009 per ricordare tutti i nostri concittadini che hanno sacrificato la loro vita per l'affermazione dei valori di libertà, di democrazia e di pace nelle zone del mondo martoriate dai conflitti. La scelta da parte del Parlamento della data di questa celebrazione non fu casuale ma fu fatta coincidere con quella della strage di Nassiriya, di cui oggi ricorre il sedicesimo anniversario" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev