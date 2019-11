(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2019 De Micheli: "Primo bacio PD-M5S? Sarebbe bello in Emilia Romagna" L'assemblea generale di Alis 'Sostenibilità, sviluppo e internazionalizzazione', con il presidente Emanuele Grimaldi. Partecipano, tra gli altri, Vincenzo Amendola, ministro per gli Affari Europei; Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Domenico Arcuri, a.d. Invitalia; Carlo Cottarelli, direttore Osservatorio Conti Pubblici Italiani; Maurizio Gentile, a.d. e d.g. Rfi; Adriano Giannola, presidente Svimez. Così la ministra De Micheli a margine dell'evento: "Mi piacerebbe se il 'primo bacio' tra Pd e M5S fosse in Emilia, ma capisco che ci sono dei problemi". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev