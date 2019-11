(Agenzia Vista) Vicenza, 11 novembre 2019 Finisce in una scarpata con la sua auto, salvo il conducente A Crespadoro in provincia di Vicenza un automobilista è finito in una scarpata. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, ha evitato il peggio. L’automobile è stata recuperata e il conducente è stato soccorso. /Fonte Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev