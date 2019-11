Elezioni Spagna, Salvini: "Noi come Vox denigrati dalla stampa"

(Agenzia Vista) Forlì, 11 novembre 2019 Salvini Come Vox denigrati dalla stampa "Ieri c’era il voto in Spagna. Un partito di nome Vox ha quasi raddoppiato i propri voti, chiedono il controllo dei confini, regole, sicurezza e certezza della pena. Cosa intitolano i giornali? Avanza l’estrema destra franchista, nazista, fascista. Per i giornali se voti a sinistra sei un intellettuale se voti a destra un delinquente" così il leader della Lega Matteo Salvini nel corso di un comizio a Forlì. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev