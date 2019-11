(Agenzia Vista) Alessandria, 07 novembre 2019 Triches, pompiere morto ad Alessandria: "Non sono un eroe, ho sempre sognato di fare questo lavoro" "Non sono un eroe, ho sempre sognato di fare questo lavoro". Queste le parole di Marco Triches, uno dei pompieri morti nell'esplosione di una palazzina ad Alessandria, in un video dei Vigili del Fuoco. Fonte: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev