(Agenzia Vista) Roma, 07 novembre 2019 Patto della Salute, Bonaccini (Pres. Emilia-Romagna): “Confidiamo nell’immediata sottoscrizione” “Stiamo discutendo e sto inviando una lettera al Ministro Speranza per accelerare e per provare a sciogliere tutti i nodi che sono presenti perché avevamo un impegno reciproco. Noi come richiesta di Conferenza Regioni perché siamo in attesa dal Governo precedente di poterla approvare. Il Ministro quando venne qui immediatamente dopo la sua nomina aveva indicato la necessità di approvarlo subito e quindi noi confidiamo che il patto della salute possa essere sottoscritto il prima possibile. Questo sarebbe la ciliegina sulla torta su quanto fino ad ora prodotto”, così il Presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a margine della Conferenza delle Regioni tenutasi oggi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev