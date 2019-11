(Agenzia Vista) Liguria, 07 novembre 2019 Sciopero ex Ilva, Bucci: "Il sindaco e il governatore Toti in piazza a Genova coi lavoratori" "Il sindaco e il governatore Toti in piazza a Genova coi lavoratori", Lo ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci, a margine della decisione unitaria dei sindacati dei lavoratori ex Ilva dello stabilimento di Cornigliano per uno sciopero di 24 ore insieme ai lavoratori dell'intero gruppo ArceloMittal in Italia / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev