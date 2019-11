(Agenzia Vista) Roma, 07 novembre 2019 Salvini Governo in due mesi ne ha combinate di cotte e di crude La manifestazione di Coldiretti in piazza Montecitorio per chiedere interventi sull'emergenza cinghiali. Sono intervenuti, tra gli altri, il ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova, il leader della Lega Matteo Salvini e il presidente della Conferenza Regioni Stefano Bonaccini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev