(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2019 Carabinieri di Torino disarticolano ramificate cellule di 'Ndrangheta I Carabinieri di Torino, con il supporto della Guardia di Finanza, hanno eseguito in Piemonte, Lombardia, Sicilia e Calabria, misure cautelari emesse dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Torino nei confronti di oltre 70 indagati per associazione mafiosa, traffico internazionale di stupefacenti e riciclaggio. Disarticolate strutture di ‘ndrangheta che controllavano le rotte del traffico di stupefacenti tra l’America latina e l’Italia, reinvestendo i proventi in società e attività commerciali. Fonte: Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev