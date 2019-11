(Agenzia Vista) Milano, 05 novembre 2019 Eicma 2019, Quadro Vehicles presenta 6 nuovi modelli Quadro Vehicles, ha portato sul palco al salone Eicma 2019 una nuova versione dello scooter leggero Oxygen e 6 modelli inediti: il nuovo Qooder, anche nelle varianti eQooder e xQooder, il nuovo QV3, il QVe e il Nuvion. Una serie di novità tutte indirizzate verso il miglioramento della mobilità dentro e fuori le città e che, per la prima volta, saranno rese disponibili prossimamente anche su mercati diversi da quello europeo, per la precisione negli Stati Uniti, in Asia e negli Emirati Arabi Uniti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev