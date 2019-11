(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2019 Ex Ilva, Patuanelli: "Governo non consentirà la chiusura" Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, a margine del vertice a Palazzo Chigi sull'Ilva con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: "Il governo non consentirà la chiusura dello stabilimento di Taranto e garantirà la continuità produttiva" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev