(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2019 Bekaert, Rossi (Pres. Toscana): “Giusta richiesta proroga cassa integrazione” “I lavoratori della Bekaert con la loro lotta sono riusciti ad aprire uno spiraglio sulla cassaintegrazione. L’azienda si è impegnata a portare avanti progetti di reindustrializzazione. Adesso c’è un piano industriale serio, però ci vogliono i tempi necessari per far sì che questa ipotesi possa formalizzarsi. I lavoratori non vogliono stare a casa e quindi la loro richiesta di proroga della cassa integrazione è giusta”, così il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, a margine dell’incontro tenutosi presso il MISE. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev