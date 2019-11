(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2019 Sgombero Casa delle Donne Lucha y Siesta a Roma, l'attivista: "Non è stata trovata soluzione" Era stato congelato per due mesi, ma ora di nuovo il 13 novembre per la Casa delle Donne Lucha y Siesta potrebbe arrivare lo sgombero da parte del Campidoglio. Tante manifestazioni previste dal Comitato nato a sostegno di questa esperienza che da sola a Roma offre la metà dei posti a disposizione delle donne vittime di violenza "Nonostante gli incontri non è stata trovata soluzione" ha detto Cristiana Cortesi, attivista di Lucha y Siesta. _Courtesy Teleroma56 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev