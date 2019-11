Calcio, Salvini: "Balotelli? Non abbiamo bisogno di fenomeni"

(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2019 Calcio, Salvini: "Balotelli? E' l'ultima delle mie preoccupazioni. Non abbiamo bisogno di fenomeni" Il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa al Senato: "Con 20 mila posti a rischio nell'ex Ilva, Balotelli è l'ultimo dei problemi. Condanniamo razzismo e antisemitismo, ma non abbiamo bisogno di fenomeni". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev