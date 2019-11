(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2019 Ilva, Salvini: "Bloccheremo lavori se Governo non riferisce in Aula" Il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa al Senato sul caso Ilva: "Se il governo domani non si presenta in Aula a riferire su Ilva blocchiamo i lavori" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev