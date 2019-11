(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2019 Emergenza Rifiuti, De Priamo (FdI): "Siamo a commissariamento città. Chiudere su ciclo rifiuti" “Noi abbiamo fatto molto per il problema. Abbiamo fatto esposti di vario tipo per denunciare la situazione dal punto di vista sanitario. La città è in preda ad un cumulo di rifiuti anche dove ci dovrebbe essere maggiore attenzione come negli ospedali. Siamo al commissariamento della città. Questa amministrazione non è più in grado di gestire l’emergenza e di governare la capitale. La cosa più urgente da avere è avere la chiusura sul ciclo dei rifiuti e riorganizzare la pulizia delle strade”, così il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo, a margine della conferenza stampa organizzata per presentare ‘Salva Roma dalla Droga’. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev