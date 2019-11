(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2019 Salva Roma dalla Dorga, Rampelli (FdI): “FdI è anti-conformista. Vuole liberare Roma da droga” “La scorsa settimana abbiamo avuto questa terribile notizia che Roma è diventata la capitale dello spaccio. Oggi Fratelli d’Italia apre una campagna cittadina per contrastare la droga e si chiama “Salva Roma dalla droga”. Lancia due segnali precisi. Uno è indirizzato a chi vorrebbe legalizzare gli stupefacenti. L’altro è rivolto alla tutela dei neonati che sono dipendenti fin dalla nascita alla droga per colpa dei genitori. Siamo anti-conformisti, visto che il consumo di droga è molto diffuso, ma continueremo con la nostra battaglia per far emancipare la nostra città dalla criminalità23, così l’Onorevole, Fabio Rampelli, a margine della conferenza stampa organizzata da Fratelli d’Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev