(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2019 Conte tra i cittadini in Piazza Venezia tra selfie e strette di mano Le celebrazioni per la festa delle Forze Armate in piazza Venezia a Roma alla presenza delle massime cariche dello Stato. In piazza il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev