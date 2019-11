(Agenzia Vista) Roma, 02 novembre 2019 Commissione Segre, Meloni: "Serve a mettere bavaglio a chi non la pensa come la sinistra" "Commissione Segre serve a mettere bavaglio a chi non la pensa come la sinistra". Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in diretta Facebook. /courtesy Facebook Giorgia Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it