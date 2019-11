(Agenzia Vista) Roma, 02 novembre 2019 Manovra, Misiani: "Basta polemiche, lavoriamo insieme in Parlamento per migliorarla" "Basta polemiche sulla manovra, lavoriamo insieme in Parlamento per migliorarla". Così il viceministro dell'Economia Antonio Misiani, intervenuto all'esterno di Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it