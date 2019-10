(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2019 In Aula qualcuno urla 'Sionista' a Fiano (PD) e scoppia la bagarre, Borghi (PD): "Vogliamo rispetto" Bagarre alla Camera durante una replica del deputato Emanuele Fiano (PD) al deputato di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida. Durante l'intervento del dem qualcuno gli urla "Sionista" così il deputato Enrico Borghi (PD) prende la parola per denunciare l'accaduto: "Dai banchi dell'estrema destra frasi indirizzate all'interlocutore definito 'Sionista' dopo ieri la destra ha deciso di non votare la mozione Segre, vogliamo rispetto". Fonte: Camera Web Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev