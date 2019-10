(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2019 FCA-Peugeot, Re David (Segr. FIOM): “A rischio industria auto nel Paese” “Oggi siamo preoccupati del fatto che noi in Italia gli stabilimenti producono metà di quello che potrebbero produrre. Questo chiaramente non è un segnale positivo perché significa che si va avanti con la cassa integrazione. Il tema è sapere se si saturano questi stabilimenti oppure se si continuano a svuotare. E’ quindi a rischio l’industria dell’auto in questo Paese”, così la Segretaria Generale della FIOM, Francesca Re David, a margine dell’incontro tenutosi presso il MISE. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev