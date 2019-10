(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2019 Regionali Toscana, Rossi (Pres. Toscana): “Io credo che Salvini batterà i denti in Toscana” “Io ero contrario a questo a questa alleanza. Ora il Governo c’è e deve lavorare per gli italiani. Salvini vorrà vincere in Tiscana? Io credo che batterà i denti”, così il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, a margine dell’incontro tenutosi presso il MISE. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev