(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2019 Antisemitismo, standing ovation in Aula per Liliana Segre ma senatori Lega, FdI e FI restano seduti Passa al Senato la mozione di Liliana Segre per l’istituzione di una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza. Col risultato positivo del voto è partito è dall'Aula un lungo applauso, una standing ovation di tutti i senatori di maggioranza per la senatrice a vita. Il senatore del Pd Eugenio Comincini però ha immortalato il centrodestra mentre resta seduto e non applaude. Fonte: Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev