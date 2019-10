(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2019 Patto per la salute, Speranza: “Nelle prossime settimane accelereremo su tema. Sono ottimista” “C’è un’interlocuzione in corso sul piano istituzionale. Abbiamo un obiettivo comune e cioè di dare una risposta ai problemi dei cittadini. SI sta cercando di costruire un sistema sanità che sia più funzionante. Io sono ottimista che questo lavoro si possa accelerare nelle prossime settimane per arrivare ad un esito positivo”, così il Ministro della salute, Roberto Speranza, a margine dell’evento tenutosi presso la struttura di via Caetani a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it