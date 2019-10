(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2019 Antisemitismo, passa mozione Segre al Senato, standing ovation per la senatrice a vita Passa al Senato la mozione di maggioranza a prima firma Liliana Segre per l'istituzione di una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. Fonte: Senato Web Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev