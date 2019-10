(Agenzia Vista) Liguria, 30 ottobre 2019 Autonomia, Boccia e Toti: "Concessioni autostradali alle Regioni? E' un tema del dibattito" Parte ufficialmente il negoziato per l'autonomia differenziata tra la Regione Liguria e il ministero per gli Affari regionali. Lo annuncia il ministro Francesco Boccia, a Genova, in un punto stampa con il governatore Giovanni Toti / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev