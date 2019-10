(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2019 Di Maio: "Non mi sento insidiato da Conte, siamo una squadra" Il capo politico M5s, Luigi Di Maio, in sala stampa al Senato: "Sono sette anni che dicono che c'è qualcuno contro Di me: Grillo, Di Battista, Fico, adesso Conte. Io non solo non mi sento insidiato ma il governo è una squadra. Se facciamo squadra i cittadini comprenderanno sennò difficilmente i cittadini capiranno cosa stiamo facendo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev