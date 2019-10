(Agenzia Vista) Libano, 30 ottobre 2019 Proteste in Libano, si dimette il premier Hariri Il premier libanese, Saad Hariri, ha annunciato in un discorso in tv le dimissioni del governo dopo 13 giorni di proteste in tutto il Paese. Fonte: Twitter/@s7tweets Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev