(Agenzia Vista) Pozzallo, 30 ottobre 2019 Migranti, la Ocean Viking arriva a Pozzallo La Ocean Viking ha attraccato a Pozzallo. Comincia lo sbarco dei 104 migranti a bordo. Lo rende noto Sos Mediterranea in un tweet. "Ocean Viking ha attraccato al porto di Pozzallo, Italia. Dopo più di 12 giorni di incertezza in mare, 104 sopravvissuti possono finalmente sbarcare in un luogo sicuro". Fonte: Twitter/MSF_Sea Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev