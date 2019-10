(Agenzia Vista) Londra, 30 ottobre 2019 Brexit, elezioni anticipate il 12 dicembre per superare lo stallo Il Parlamento britannico ha approvato, con 438 sì e 20 no, la modifica legislativa ordinaria secondo cui si andrà alle urne per le elezioni generali anticipate il 12 dicembre. Fonte: Parliament Live Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev